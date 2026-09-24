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Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка

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Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка - фото 1
Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Yo! Bum Rush The Show
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка - фото 1
  • Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602455795328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Yo! Bum Rush The Show
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Youre Gonna Get Yours, Sophisticated Bitch, Miuzi Weighs A Ton, Timebomb, Too Much Posse, Rightstarter (Message To the Black Man), 1, M.P.E., Yo! Bum Rush The Show, Raise The Roof, Megablast, TerminatorxSpeaks With His Hands
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Youre Gonna Get Yours, Sophisticated Bitch, Miuzi Weighs A Ton, Timebomb, Too Much Posse, Rightstarter (Message To the Black Man), 1, M.P.E., Yo! Bum Rush The Show, Raise The Roof, Megablast, TerminatorxSpeaks With His Hands

Отзывы о товаре Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602455795328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Yo! Bum Rush The Show
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Youre Gonna Get Yours, Sophisticated Bitch, Miuzi Weighs A Ton, Timebomb, Too Much Posse, Rightstarter (Message To the Black Man), 1, M.P.E., Yo! Bum Rush The Show, Raise The Roof, Megablast, TerminatorxSpeaks With His Hands
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Youre Gonna Get Yours, Sophisticated Bitch, Miuzi Weighs A Ton, Timebomb, Too Much Posse, Rightstarter (Message To the Black Man), 1, M.P.E., Yo! Bum Rush The Show, Raise The Roof, Megablast, TerminatorxSpeaks With His Hands
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Public Enemy - Yo! Bum Rush The Show (coloured) (0602455795328) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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