Описание товара Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка

Нашумевшее, гигантское по масштабам возвращение Короля, конечно же, никого не разочаровало. Во время службы в армии поклонники Элвиса с нетерпением ждали нового материала. Сотрудники звукозаписывающих компаний беспокоились о том, сможет ли он по-прежнему исполнять хиты, радиостанции жадно ждали чего-то нового для своих концертных трансляций по заявкам. Все это привело к тому, что на Элвиса оказывалось огромное давление с целью создать что-то, что оправдало бы ожидания. Как оказалось, это стоило огромного желтого восклицательного знака на обложке! Практически сразу после увольнения со службы, в марте 1960 года, Элвис отправился в студию и записал целый ряд песен, ставших монументальными мировыми хитами. Синглы Are You Lonesome Tonight и Its Now Or Never вызвали огромный ажиотаж. А такие LP-записи, как Fever, The Thrill Of Your Love, Dirty, Dirty Feeling и Like A Baby, подтвердили, что король по-прежнему способен создать целую программу, полную несравненного материала. Послушайте Fever на 4rpm, если вы хотите объяснить кому-то, в чем суть вашего увлечения. Только вокал, бас и щелканье пальцами, это звучит так мрачно и призрачно. Только одна эта песня стоит того, чтобы купить ее.