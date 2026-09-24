The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка
Виниловая пластинка The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) – настоящая находка для ценителей альтернативного рока и прогрессивной музыки. What We Have Sown – это захватывающий альбом от группы The Pineapple Thief, который поразит вас своим глубоким и эмоциональным звучанием. Музыка группы является комбинацией проникновенных мелодий, мощных гитарных рифов и мастерского вокала, оставляя незабываемое впечатление. Виниловая пластинка The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, подчеркивающем ее стильное оформление. Этот релиз станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и позволит наслаждаться уникальной атмосферой музыки в самом высоком качестве. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) – это отличная возможность привнести в свою музыкальную коллекцию новое вдохновение и радость от прослушивания замечательного произведения искусства.
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