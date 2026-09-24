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The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 2
The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 3
The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 4
The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 5
The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 6
The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
What We Have Sown
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644800813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
What We Have Sown
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All You Need To Know, Well, I Think Thats What You Saidx, Take Me With You, West Winds, Deep Blue World, What Have We Sownx (Parts 1 & 2) Untitled, D What Have We Sownx (Parts 3 & 4)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) – настоящая находка для ценителей альтернативного рока и прогрессивной музыки. What We Have Sown – это захватывающий альбом от группы The Pineapple Thief, который поразит вас своим глубоким и эмоциональным звучанием. Музыка группы является комбинацией проникновенных мелодий, мощных гитарных рифов и мастерского вокала, оставляя незабываемое впечатление. Виниловая пластинка The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, подчеркивающем ее стильное оформление. Этот релиз станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и позволит наслаждаться уникальной атмосферой музыки в самом высоком качестве. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) – это отличная возможность привнести в свою музыкальную коллекцию новое вдохновение и радость от прослушивания замечательного произведения искусства.

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644800813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
What We Have Sown
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
All You Need To Know, Well, I Think Thats What You Saidx, Take Me With You, West Winds, Deep Blue World, What Have We Sownx (Parts 1 & 2) Untitled, D What Have We Sownx (Parts 3 & 4)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) – настоящая находка для ценителей альтернативного рока и прогрессивной музыки. What We Have Sown – это захватывающий альбом от группы The Pineapple Thief, который поразит вас своим глубоким и эмоциональным звучанием. Музыка группы является комбинацией проникновенных мелодий, мощных гитарных рифов и мастерского вокала, оставляя незабываемое впечатление. Виниловая пластинка The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, подчеркивающем ее стильное оформление. Этот релиз станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и позволит наслаждаться уникальной атмосферой музыки в самом высоком качестве. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / What We Have Sown (Black) (2LP) – это отличная возможность привнести в свою музыкальную коллекцию новое вдохновение и радость от прослушивания замечательного произведения искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - What We Have Sown (0802644800813) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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