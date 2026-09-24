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The Pineapple Thief - Versions Of The Truth (0802644806297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pineapple Thief - Versions Of The Truth (0802644806297) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 1
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 2
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 3
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 4
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 5
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 6
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 7
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 8
Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 1
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 2
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 3
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 4
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 5
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 6
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 7
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 8
  • Виниловая пластинка Pineapple Thief, The, Versions Of The Truth (0802644806297) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659109
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pineapple Thief - Versions Of The Truth (0802644806297) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Versions Of The Truth (0802644806297) виниловая пластинка

Тринадцатый студийный альбом британской рок-группы The Pineapple Thief, выпущенный в 2020 году. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, основанная в 1999 году. Дебютный альбом Abducting the Unicorn, выпущенный в том же году, привлек к себе внимание публики, а третий альбом Variations on a Dream, вышедший в 2003 году, стал известен за пределами Британии и сделал The Pineapple Thief одним из самых успешных коллективов на своем лейбле. Всего в дискографии The Pineapple Thief одиннадцать студийных альбомов.

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Versions Of The Truth (0802644806297) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Тринадцатый студийный альбом британской рок-группы The Pineapple Thief, выпущенный в 2020 году. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, основанная в 1999 году. Дебютный альбом Abducting the Unicorn, выпущенный в том же году, привлек к себе внимание публики, а третий альбом Variations on a Dream, вышедший в 2003 году, стал известен за пределами Британии и сделал The Pineapple Thief одним из самых успешных коллективов на своем лейбле. Всего в дискографии The Pineapple Thief одиннадцать студийных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - Versions Of The Truth (0802644806297) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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