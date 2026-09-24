Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка
Арт Пеппер оставил в наследство бесчисленные выступления на пластинках, но его выступления для Contemporary, казалось, всегда заставали его в лучшей компании и в лучшей форме. Название этой записи Smack Up иронично и непреднамеренно правдиво. Через короткое время Арт Пеппер проведет много лет в тюрьме из-за своей героиновой зависимости; это был его предпоследний альбом того периода. Несмотря на мрачное будущее, великий альтист (который, казалось, ни разу не сделал скучной пластинки за свою нестабильную жизнь) находится в отличной форме в квинтете с трубачом Джеком Шелдоном, пианистом Питом Джолли, басистом Джимми Бондом и барабанщиком Фрэнком Батлером. Это новое издание выпущено как часть серии Contemporary Records Acoustic Sounds на 180-граммовом виниле, отпрессованном в QRP с лаками (ААА), вырезанными из оригинальных лент Берни Грундманом, и представлено в обложке Stoughton Printing.
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