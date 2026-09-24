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Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка

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Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 1
Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 2
Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 3
Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 4
Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 5
Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Smack Up
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659102
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Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072554771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Smack Up
Жанр
Jazz
Трек-лист
Smack Up, Las Cuevas De Mario, A Bit Of Basie, How Can You Lose, Maybe Next Year, Tears Inside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка

Арт Пеппер оставил в наследство бесчисленные выступления на пластинках, но его выступления для Contemporary, казалось, всегда заставали его в лучшей компании и в лучшей форме. Название этой записи Smack Up иронично и непреднамеренно правдиво. Через короткое время Арт Пеппер проведет много лет в тюрьме из-за своей героиновой зависимости; это был его предпоследний альбом того периода. Несмотря на мрачное будущее, великий альтист (который, казалось, ни разу не сделал скучной пластинки за свою нестабильную жизнь) находится в отличной форме в квинтете с трубачом Джеком Шелдоном, пианистом Питом Джолли, басистом Джимми Бондом и барабанщиком Фрэнком Батлером. Это новое издание выпущено как часть серии Contemporary Records Acoustic Sounds на 180-граммовом виниле, отпрессованном в QRP с лаками (ААА), вырезанными из оригинальных лент Берни Грундманом, и представлено в обложке Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Art Pepper - Smack Up (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072554771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072554771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Smack Up
Жанр
Jazz
Трек-лист
Smack Up, Las Cuevas De Mario, A Bit Of Basie, How Can You Lose, Maybe Next Year, Tears Inside
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Арт Пеппер оставил в наследство бесчисленные выступления на пластинках, но его выступления для Contemporary, казалось, всегда заставали его в лучшей компании и в лучшей форме. Название этой записи Smack Up иронично и непреднамеренно правдиво. Через короткое время Арт Пеппер проведет много лет в тюрьме из-за своей героиновой зависимости; это был его предпоследний альбом того периода. Несмотря на мрачное будущее, великий альтист (который, казалось, ни разу не сделал скучной пластинки за свою нестабильную жизнь) находится в отличной форме в квинтете с трубачом Джеком Шелдоном, пианистом Питом Джолли, басистом Джимми Бондом и барабанщиком Фрэнком Батлером. Это новое издание выпущено как часть серии Contemporary Records Acoustic Sounds на 180-граммовом виниле, отпрессованном в QRP с лаками (ААА), вырезанными из оригинальных лент Берни Грундманом, и представлено в обложке Stoughton Printing.
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