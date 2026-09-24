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Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
LADIES OF THE CANYON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
LADIES OF THE CANYON
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Morning Morgantown, For Free, Conversation, Ladies Of The Canyon, Willy, The Arrangement, Rainy Night House, The Priest, Blue Boy, Big Yellow Taxi, Woodstock, The Circle Game
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка

Ladies of the Canyon - третий студийный альбом канадской рок-исполнительницы Джони Митчелл.

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
LADIES OF THE CANYON
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Morning Morgantown, For Free, Conversation, Ladies Of The Canyon, Willy, The Arrangement, Rainy Night House, The Priest, Blue Boy, Big Yellow Taxi, Woodstock, The Circle Game
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ladies of the Canyon - третий студийный альбом канадской рок-исполнительницы Джони Митчелл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (0603497844180) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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