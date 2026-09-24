Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание в честь 50-летия альбома Band On The Run Пола Маккартни и его группы Wings содержит оригинальный альбом и второй диск с ранее не издававшимися миксами песен. Издание на виниле.. В честь 50-летия Band On The Run это специальное издание было выполнено на половинной скорости с использованием трансфера в высоком разрешении с оригинальных мастер-лент 1973 года Майлзом Шоуэллом в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне. Треклист отражает релиз в США, в который входит песня «Helen Wheels». В комплект входит двусторонний раскладывающийся постер с фотографиями, сделанными Линдой Маккартни.
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