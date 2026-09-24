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Rob Mazurek & Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rob Mazurek & Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка

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Rob Mazurek &amp; Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка - фото 1
Rob Mazurek &amp; Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rob Mazurek, Emmett Kelly
Альбом (сингл)
Alien Flower Sutra
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rob Mazurek &amp; Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка - фото 1
  • Rob Mazurek &amp; Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rob Mazurek & Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0664992991144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rob Mazurek, Emmett Kelly
Альбом (сингл)
Alien Flower Sutra
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Back To The Ocean, Back To The Sea, Android Love Cry, Blackout, Bright Nights Havoc, I Untied My Wrists, Of Time Wasted, Remember Nothing, Embryo Genesis, We Are One, Overture Towards The Beginning Of The End Of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rob Mazurek & Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир музыки с альбомом Alien Flower Sutra от Rob Mazurek и Emmett Kelly, представленным на виниловой пластинке. Освежите свои музыкальные вкусы и откройте для себя уникальное звучание этого коллаборативного проекта. Этот альбом наполнен глубокими эмоциями, необычными звуками и захватывающей атмосферой. Позвольте себе купить виниловую пластинку Alien Flower Sutra и насладиться арт-роком в его лучшем проявлении. Удивительные мелодии и нестандартный подход к музыкальному творчеству ждут вас. Впустите эту уникальную музыку в свою коллекцию и ощутите волшебство звуков прямо у себя дома.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Rob Mazurek & Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0664992991144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rob Mazurek, Emmett Kelly
Альбом (сингл)
Alien Flower Sutra
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Back To The Ocean, Back To The Sea, Android Love Cry, Blackout, Bright Nights Havoc, I Untied My Wrists, Of Time Wasted, Remember Nothing, Embryo Genesis, We Are One, Overture Towards The Beginning Of The End Of Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в удивительный мир музыки с альбомом Alien Flower Sutra от Rob Mazurek и Emmett Kelly, представленным на виниловой пластинке. Освежите свои музыкальные вкусы и откройте для себя уникальное звучание этого коллаборативного проекта. Этот альбом наполнен глубокими эмоциями, необычными звуками и захватывающей атмосферой. Позвольте себе купить виниловую пластинку Alien Flower Sutra и насладиться арт-роком в его лучшем проявлении. Удивительные мелодии и нестандартный подход к музыкальному творчеству ждут вас. Впустите эту уникальную музыку в свою коллекцию и ощутите волшебство звуков прямо у себя дома.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rob Mazurek & Emmett Kelly - Alien Flower Sutra (0664992991144) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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