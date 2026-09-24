Jennifer Lopez - This Is Me...Now (coloured) (4050538941302) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Lopez
Альбом (сингл)
This Is Me...Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 659046
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538941302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Lopez
Альбом (сингл)
This Is Me...Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Is Me…Now, Yours, Mad In Love, Can‘t Get Enough, Not.Going.Anywhere, Rebound, II, Hummingbird, Hearts And Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip To Vegas, Greatest Live Story Never Told
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jennifer Lopez - This Is Me...Now (coloured) (4050538941302) виниловая пластинка
"This Is Me. Now" - девятый студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес, выпущенный в 2024 году. Он является долгожданным продолжением ее третьего альбома "This Is Me… Then" (2002) и первой работой спустя почти десять лет со времен "A.K.A." (2014). В его записи приняли участие: американская певица Чака Хан, которая записала дополнительный вокал для песни "To Be Yours", а также английская певица Рэй, которая стала соавтором и исполнителем бэк-вокала в песне "Dear Ben, Pt. II". Продюсированием альбома в основном занимались Роже Шахайед, Джефф "Гитти" Гительман и Энджел Лопес. Сразу после выхода, "This Is Me… Now" занял 38-е место в чарте Billboard 200 и возглавил альбомные чарты как в Великобритании, так и в США.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538941302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Lopez
Альбом (сингл)
This Is Me...Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Is Me…Now, Yours, Mad In Love, Can‘t Get Enough, Not.Going.Anywhere, Rebound, II, Hummingbird, Hearts And Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip To Vegas, Greatest Live Story Never Told
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"This Is Me. Now" - девятый студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес, выпущенный в 2024 году. Он является долгожданным продолжением ее третьего альбома "This Is Me… Then" (2002) и первой работой спустя почти десять лет со времен "A.K.A." (2014). В его записи приняли участие: американская певица Чака Хан, которая записала дополнительный вокал для песни "To Be Yours", а также английская певица Рэй, которая стала соавтором и исполнителем бэк-вокала в песне "Dear Ben, Pt. II". Продюсированием альбома в основном занимались Роже Шахайед, Джефф "Гитти" Гительман и Энджел Лопес. Сразу после выхода, "This Is Me… Now" занял 38-е место в чарте Billboard 200 и возглавил альбомные чарты как в Великобритании, так и в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Jennifer Lopez - This Is Me...Now (coloured) (4050538941302) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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