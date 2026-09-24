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The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка

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The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка - фото 1
The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Libertines
Альбом (сингл)
Up The Bracket
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка - фото 1
  • The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0191402033205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Libertines
Альбом (сингл)
Up The Bracket
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Vertigo, Death On The Stairs, Horrorshow, Time For Heroes, Boys In The Band, Radio America, Up The Bracket, Tell The King, The Boy Looked At Johnny, Begging, The Good Old Days, I Get Along, Horrorshow, Vertigo, The Delaney, What A Waster, Begging, Time For Heroes, Death On The Stairs, Boys In The Band, I Get Along
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vertigo, Death On The Stairs, Horrorshow, Time For Heroes, Boys In The Band, Radio America, Up The Bracket, Tell The King, The Boy Looked At Johnny, Begging, The Good Old Days, I Get Along, Horrorshow, Vertigo, The Delaney, What A Waster, Begging, Time For Heroes, Death On The Stairs, Boys In The Band, I Get Along

Отзывы о товаре The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0191402033205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Libertines
Альбом (сингл)
Up The Bracket
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Vertigo, Death On The Stairs, Horrorshow, Time For Heroes, Boys In The Band, Radio America, Up The Bracket, Tell The King, The Boy Looked At Johnny, Begging, The Good Old Days, I Get Along, Horrorshow, Vertigo, The Delaney, What A Waster, Begging, Time For Heroes, Death On The Stairs, Boys In The Band, I Get Along
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vertigo, Death On The Stairs, Horrorshow, Time For Heroes, Boys In The Band, Radio America, Up The Bracket, Tell The King, The Boy Looked At Johnny, Begging, The Good Old Days, I Get Along, Horrorshow, Vertigo, The Delaney, What A Waster, Begging, Time For Heroes, Death On The Stairs, Boys In The Band, I Get Along
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Libertines - Up The Bracket (coloured) (0191402033205) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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