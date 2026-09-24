OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ryuichi Sakamoto - First Coronation, Ryuichi Sakamoto - Open the Door, Ryuichi Sakamoto - Where is Armox, Ryuichi Sakamoto - Picking Up Brides, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 1, Ryuichi Sakamoto - Rain (I Want a Divorce), Ryuichi Sakamoto - the Baby (Was Born Dead), Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 2, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperor, David Byrne - Main Title Theme (The Last Emperor), David Byrne - Picking a Bride, David Byrne - Bed, David Byrne - Wind, Rain and Water, David Byrne - Paper Emperor, Cong Su - Lunch, The Red Guard Accordion Band- Red Guard, The Ball Orchestra of Vienna - the Emperors Waltz, The Girls Red Guard Dancers - the Red Guard Dance
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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