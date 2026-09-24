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OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка

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OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 7
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 8
OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
The Last Emperor
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto &amp; David Byrne &amp; Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659029
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753927441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
The Last Emperor
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ryuichi Sakamoto - First Coronation, Ryuichi Sakamoto - Open the Door, Ryuichi Sakamoto - Where is Armox, Ryuichi Sakamoto - Picking Up Brides, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 1, Ryuichi Sakamoto - Rain (I Want a Divorce), Ryuichi Sakamoto - the Baby (Was Born Dead), Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 2, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperor, David Byrne - Main Title Theme (The Last Emperor), David Byrne - Picking a Bride, David Byrne - Bed, David Byrne - Wind, Rain an
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ryuichi Sakamoto - First Coronation, Ryuichi Sakamoto - Open the Door, Ryuichi Sakamoto - Where is Armox, Ryuichi Sakamoto - Picking Up Brides, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 1, Ryuichi Sakamoto - Rain (I Want a Divorce), Ryuichi Sakamoto - the Baby (Was Born Dead), Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 2, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperor, David Byrne - Main Title Theme (The Last Emperor), David Byrne - Picking a Bride, David Byrne - Bed, David Byrne - Wind, Rain and Water, David Byrne - Paper Emperor, Cong Su - Lunch, The Red Guard Accordion Band- Red Guard, The Ball Orchestra of Vienna - the Emperors Waltz, The Girls Red Guard Dancers - the Red Guard Dance



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753927441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
The Last Emperor
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ryuichi Sakamoto - First Coronation, Ryuichi Sakamoto - Open the Door, Ryuichi Sakamoto - Where is Armox, Ryuichi Sakamoto - Picking Up Brides, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 1, Ryuichi Sakamoto - Rain (I Want a Divorce), Ryuichi Sakamoto - the Baby (Was Born Dead), Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 2, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperor, David Byrne - Main Title Theme (The Last Emperor), David Byrne - Picking a Bride, David Byrne - Bed, David Byrne - Wind, Rain an
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ryuichi Sakamoto - First Coronation, Ryuichi Sakamoto - Open the Door, Ryuichi Sakamoto - Where is Armox, Ryuichi Sakamoto - Picking Up Brides, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 1, Ryuichi Sakamoto - Rain (I Want a Divorce), Ryuichi Sakamoto - the Baby (Was Born Dead), Ryuichi Sakamoto - the Last Emperheme Variation 2, Ryuichi Sakamoto - the Last Emperor, David Byrne - Main Title Theme (The Last Emperor), David Byrne - Picking a Bride, David Byrne - Bed, David Byrne - Wind, Rain and Water, David Byrne - Paper Emperor, Cong Su - Lunch, The Red Guard Accordion Band- Red Guard, The Ball Orchestra of Vienna - the Emperors Waltz, The Girls Red Guard Dancers - the Red Guard Dance


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Last Emperor (Ryuichi Sakamoto & David Byrne & Cong Su) (0600753927441) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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