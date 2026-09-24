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OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка

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OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 1
OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 2
OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 3
OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Simon Boswell
Альбом (сингл)
Santa Sangre
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659025
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644009131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Simon Boswell
Альбом (сингл)
Santa Sangre
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fin Del Mundo, Alma, Carnival Violin, Alejandra, Holy Guitar, Besame Mucho, Dejame Llorar, Acid Revenge, Triste, Grave Business, Kids Theme, Herbage, Sweet Dreams, Church Tattoo, Truck, Heart, Wingbeat
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Santa Sangre (Simon Boswell) (Red, RSD, Limited) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир потрясающей музыки, созданной композитором Саймоном Босуэллом. Альбом Santa Sangre - это настоящее музыкальное шедевр, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Каждая композиция создана с любовью и вдохновением, чтобы перенести слушателя в мир таинственных и магических звуков. Эта пластинка представляет собой уникальное ограниченное издание в красном виниле, выпущенное в рамках международной акции Record Store Day (RSD). Такое издание делает эту пластинку не только ценным объектом коллекционирования, но и прекрасным подарком для поклонников музыки. OST / Santa Sangre (Simon Boswell) (Red, RSD, Limited) (1LP) - это настоящий кладезь красивой музыки, который можно добавить в свою коллекцию. Погрузитесь в атмосферу удивительных звуков и насладитесь этим музыкальным произведением на виниле. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Santa Sangre (Simon Boswell) (Red, RSD, Limited) (1LP) и окунуться в мир музыки, который оставит незабываемый след в сердце каждого истинного меломана.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644009131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Simon Boswell
Альбом (сингл)
Santa Sangre
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fin Del Mundo, Alma, Carnival Violin, Alejandra, Holy Guitar, Besame Mucho, Dejame Llorar, Acid Revenge, Triste, Grave Business, Kids Theme, Herbage, Sweet Dreams, Church Tattoo, Truck, Heart, Wingbeat
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Santa Sangre (Simon Boswell) (Red, RSD, Limited) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир потрясающей музыки, созданной композитором Саймоном Босуэллом. Альбом Santa Sangre - это настоящее музыкальное шедевр, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Каждая композиция создана с любовью и вдохновением, чтобы перенести слушателя в мир таинственных и магических звуков. Эта пластинка представляет собой уникальное ограниченное издание в красном виниле, выпущенное в рамках международной акции Record Store Day (RSD). Такое издание делает эту пластинку не только ценным объектом коллекционирования, но и прекрасным подарком для поклонников музыки. OST / Santa Sangre (Simon Boswell) (Red, RSD, Limited) (1LP) - это настоящий кладезь красивой музыки, который можно добавить в свою коллекцию. Погрузитесь в атмосферу удивительных звуков и насладитесь этим музыкальным произведением на виниле. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Santa Sangre (Simon Boswell) (Red, RSD, Limited) (1LP) и окунуться в мир музыки, который оставит незабываемый след в сердце каждого истинного меломана.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Santa Sangre (Simon Boswell) (coloured) (8004644009131) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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