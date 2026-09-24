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OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка

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OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - фото 1
OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - фото 2
OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Giu La Testa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659016
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Загружаем...
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OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644008783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Giu La Testa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Giu La Testa, Amore, Mesa Verde, Marcia Degli Accattoni, I Figli Morti, Addio, Scherzi A Parte, Messico E Irlanda, Invenzione Per John, Rivoluzione Contro, Dopo Lesplosione
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Giu La Testa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обладать произведением великого композитора Эннио Морриконе, созданным для фильма Giu La Testa. Альбом Giu La Testa открывает перед вами мир эмоций и звуков, которые переносят вас в волнующую историю на большом экране. Каждая композиция погружает вас в атмосферу прошлых эпох и передает глубокие чувства, которые присущи этому кинематографическому шедевру. Виниловая пластинка OST / Giu La Testa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) - это особое издание ограниченного тиража в кристальном исполнении. Она не только станет прекрасным образцом в вашей коллекции, но и позволит вам наслаждаться уникальным звучанием музыки в самом высоком качестве. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку OST / Giu La Testa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) и ощутить магию музыки, которую создал гениальный Эннио Морриконе. Это идеальный выбор для поклонников его творчества и для всех, кто ценит качество и неповторимость винила.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644008783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Giu La Testa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Giu La Testa, Amore, Mesa Verde, Marcia Degli Accattoni, I Figli Morti, Addio, Scherzi A Parte, Messico E Irlanda, Invenzione Per John, Rivoluzione Contro, Dopo Lesplosione
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Giu La Testa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обладать произведением великого композитора Эннио Морриконе, созданным для фильма Giu La Testa. Альбом Giu La Testa открывает перед вами мир эмоций и звуков, которые переносят вас в волнующую историю на большом экране. Каждая композиция погружает вас в атмосферу прошлых эпох и передает глубокие чувства, которые присущи этому кинематографическому шедевру. Виниловая пластинка OST / Giu La Testa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) - это особое издание ограниченного тиража в кристальном исполнении. Она не только станет прекрасным образцом в вашей коллекции, но и позволит вам наслаждаться уникальным звучанием музыки в самом высоком качестве. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку OST / Giu La Testa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) и ощутить магию музыки, которую создал гениальный Эннио Морриконе. Это идеальный выбор для поклонников его творчества и для всех, кто ценит качество и неповторимость винила.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Отзывы


OST - Giu La Testa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008783) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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