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OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка

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OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 1
OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 2
OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 3
OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 4
OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 5
OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
For A Fistful Of Westerns
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
For A Fistful Of Westerns
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
GIU LA TESTA TITOLI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIU TITOLI, C’ERA UNA VOLTA IL WEST TITOLI, DA UOMO A UOMO DEATH RIDES A HORSE, LE PISTOLE NON DISCUTONO, IL RITORNO DI RINGO (MAIN TITLES - VOCAL), PER UN PUGNO DI DOLLARI TITOLI, LA VITA, A VOLTE, E MOLTO DURA
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (Clear, Limited) (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкой великого композитора Эннио Морриконе. Альбом For A Fistful Of Westerns позволит вам окунуться в атмосферу безграничных просторов Дикого Запада. Каждая композиция на этой виниловой пластинке перенесет вас в мир кинематографических шедевров и заставит вас пережить захватывающие приключения через звуки музыки. Виниловая пластинка OST / For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (Clear, Limited) (1LP) представлена в ограниченном тираже прозрачного цвета, что придает ей особую привлекательность и эксклюзивность. Этот альбом будет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых записей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (Clear, Limited) (1LP) и погрузиться в уникальный звуковой мир, созданный мастером музыки для фильмов. Это идеальный выбор для всех ценителей качественной аудиозаписи и поклонников классической кинематографии.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
For A Fistful Of Westerns
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
GIU LA TESTA TITOLI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIU TITOLI, C’ERA UNA VOLTA IL WEST TITOLI, DA UOMO A UOMO DEATH RIDES A HORSE, LE PISTOLE NON DISCUTONO, IL RITORNO DI RINGO (MAIN TITLES - VOCAL), PER UN PUGNO DI DOLLARI TITOLI, LA VITA, A VOLTE, E MOLTO DURA
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (Clear, Limited) (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкой великого композитора Эннио Морриконе. Альбом For A Fistful Of Westerns позволит вам окунуться в атмосферу безграничных просторов Дикого Запада. Каждая композиция на этой виниловой пластинке перенесет вас в мир кинематографических шедевров и заставит вас пережить захватывающие приключения через звуки музыки. Виниловая пластинка OST / For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (Clear, Limited) (1LP) представлена в ограниченном тираже прозрачного цвета, что придает ей особую привлекательность и эксклюзивность. Этот альбом будет прекрасным дополнением к вашей коллекции виниловых записей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (Clear, Limited) (1LP) и погрузиться в уникальный звуковой мир, созданный мастером музыки для фильмов. Это идеальный выбор для всех ценителей качественной аудиозаписи и поклонников классической кинематографии.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - For A Fistful Of Westerns (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025545) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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