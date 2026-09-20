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OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка

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OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 1
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 2
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 3
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 4
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 5
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 6
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 7
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 8
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 9
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 10
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 11
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 12
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 13
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 14
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 15
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 16
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 17
OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 15
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 16
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 17
  • OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659008
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Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196587335311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Day in the Bebop, Kickin' Colt, A Hole to the Universe, What Planet is This??, Twilight, Weekend Ana, Julia's Song, The Adventures of Losers, Rouge, Sleuthing Two, Suit and Tie, Funky Stuff, Faye's Sky Fall, Time, IKA Pod, Net Rush, Headphone, Ein, Waltz in High Socks, Beans Be, TANK!, Cat Attack Part 1, Dedicated to Sergio, Woodcock, Rooftop Kung Fu, Milky Cheat, My Bean at 5, Blood Brothers, Sad End Fad, Muddy Road, Lord of the Empty, Sushi Truck, Into Noir, The End of Friendship, The Fate o
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Day in the Bebop, Kickin' Colt, A Hole to the Universe, What Planet is This??, Twilight, Weekend Ana, Julia's Song, The Adventures of Losers, Rouge, Sleuthing Two, Suit and Tie, Funky Stuff, Faye's Sky Fall, Time, IKA Pod, Net Rush, Headphone, Ein, Waltz in High Socks, Beans Be, TANK!, Cat Attack Part 1, Dedicated to Sergio, Woodcock, Rooftop Kung Fu, Milky Cheat, My Bean at 5, Blood Brothers, Sad End Fad, Muddy Road, Lord of the Empty, Sushi Truck, Into Noir, The End of Friendship, The Fate of Three, Earthland Entrance, El Rey Bar, Hello to ya Blues



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Cowboy Bebop (Seatbelts) (Red/Orange Marbled) (0196587335311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196587335311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Day in the Bebop, Kickin' Colt, A Hole to the Universe, What Planet is This??, Twilight, Weekend Ana, Julia's Song, The Adventures of Losers, Rouge, Sleuthing Two, Suit and Tie, Funky Stuff, Faye's Sky Fall, Time, IKA Pod, Net Rush, Headphone, Ein, Waltz in High Socks, Beans Be, TANK!, Cat Attack Part 1, Dedicated to Sergio, Woodcock, Rooftop Kung Fu, Milky Cheat, My Bean at 5, Blood Brothers, Sad End Fad, Muddy Road, Lord of the Empty, Sushi Truck, Into Noir, The End of Friendship, The Fate o
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Day in the Bebop, Kickin' Colt, A Hole to the Universe, What Planet is This??, Twilight, Weekend Ana, Julia's Song, The Adventures of Losers, Rouge, Sleuthing Two, Suit and Tie, Funky Stuff, Faye's Sky Fall, Time, IKA Pod, Net Rush, Headphone, Ein, Waltz in High Socks, Beans Be, TANK!, Cat Attack Part 1, Dedicated to Sergio, Woodcock, Rooftop Kung Fu, Milky Cheat, My Bean at 5, Blood Brothers, Sad End Fad, Muddy Road, Lord of the Empty, Sushi Truck, Into Noir, The End of Friendship, The Fate of Three, Earthland Entrance, El Rey Bar, Hello to ya Blues


Теги товара: Кинематограф
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