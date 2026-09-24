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OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка

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OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - фото 1
OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - фото 2
OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Bossa And Groove
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659006
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OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка
4 270 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Bossa And Groove
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ad Ogni Costo Punto E Basta (Titoli Di Testa), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Titoli), Citta Violenta Svolta Definitiva, Come Imparai Ad Amare Le Donne Pioggia Sul Tuo Viso (
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Bossa And Groove (Ennio Morricone) (Clear Red, Limited) (1LP) - отличный выбор для ценителей музыки и стильных аудиозаписей. В этом альбоме знаменитый композитор Эннио Морриконе соединяет боссу-нову и грув, создавая уникальное звучание, которое невозможно забыть. Каждая композиция на виниловой пластинке OST / Bossa And Groove пронизана энергией и страстью, она перенесет вас в мир ритмов и мелодий, которые наполнят вашу жизнь яркими красками. Эта виниловая пластинка представлена в ограниченном тираже, выполнена в привлекательном прозрачно-красном цвете, что делает ее не только звуковым шедевром, но и собирательным предметом. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Bossa And Groove (Ennio Morricone) (Clear Red, Limited) (1LP) и ощутить магию звука, которая перенесет вас в неповторимый мир музыки.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158025842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Bossa And Groove
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ad Ogni Costo Punto E Basta (Titoli Di Testa), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Titoli), Citta Violenta Svolta Definitiva, Come Imparai Ad Amare Le Donne Pioggia Sul Tuo Viso (
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Bossa And Groove (Ennio Morricone) (Clear Red, Limited) (1LP) - отличный выбор для ценителей музыки и стильных аудиозаписей. В этом альбоме знаменитый композитор Эннио Морриконе соединяет боссу-нову и грув, создавая уникальное звучание, которое невозможно забыть. Каждая композиция на виниловой пластинке OST / Bossa And Groove пронизана энергией и страстью, она перенесет вас в мир ритмов и мелодий, которые наполнят вашу жизнь яркими красками. Эта виниловая пластинка представлена в ограниченном тираже, выполнена в привлекательном прозрачно-красном цвете, что делает ее не только звуковым шедевром, но и собирательным предметом. Не упустите возможность купить виниловую пластинку OST / Bossa And Groove (Ennio Morricone) (Clear Red, Limited) (1LP) и ощутить магию звука, которая перенесет вас в неповторимый мир музыки.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Отзывы


OST - Bossa And Groove (Ennio Morricone) (coloured) (8016158025842) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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