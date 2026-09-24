Top.Mail.Ru
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 1
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 2
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 3
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 4
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 5
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 6
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 7
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 8
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 9
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 10
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 11
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 12
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 13
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell
Альбом (сингл)
Belle
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Masterworks
Barcode
[0196587064815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell
Альбом (сингл)
Belle
Трек-лист
Scorching The Facade, The Truth Obscured, Lend Me Your Voice (Humming), Distrust, A Million Miles Away, Pieces Of The Puzzle, Faces In The Rain, Skies Of Song, A Million Miles Away (Reprise), U- English Version, Gales Of Song- English Version, Lend Me Your Voice- English Version, A Million Miles Away Part 1- English Version, Scorching The Facade, The Truth Obscured, Lend Me Your Voice (Humming), Distrust, A Million Miles Away, Pieces Of The Puzzle, Faces In The Rain, Skies Of Song, A Million Mil
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (Pink &amp;amp;amp;amp;amp; Blue) (2LP) - это возможность погрузиться в музыкальное путешествие вместе с звуковым сопровождением к японскому анимационному фильму Красавица от режиссера Мамору Хосоды. Саундтрек Belle является работой двух талантливых композиторов - Тайсеи Ивасаки и Людвига Форсселя. Они создали неповторимую музыку, которая отражает глубину эмоций и магию этого захватывающего анимационного фильма. На виниловой пластинке OST / Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (Pink &amp;amp;amp;amp;amp; Blue) (2LP) вы найдете звуковой трек, который наполняет каждую сцену фильма энергией и атмосферой. От эмоциональных мелодий до динамичных ритмов, музыкальное сопровождение подчеркивает сюжет и переносит вас в мир фантазий и приключений. Приобретите виниловую пластинку OST / Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (Pink &amp;amp;amp;amp;amp; Blue) (2LP), чтобы ощутить всю гармонию и красоту музыки, созданной специально для этого фильма. Этот альбом будет отличным дополнением к вашей коллекции винила и позволит вам окунуться в мир звуков и воспоминаний.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Masterworks
Barcode
[0196587064815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell
Альбом (сингл)
Belle
Трек-лист
Scorching The Facade, The Truth Obscured, Lend Me Your Voice (Humming), Distrust, A Million Miles Away, Pieces Of The Puzzle, Faces In The Rain, Skies Of Song, A Million Miles Away (Reprise), U- English Version, Gales Of Song- English Version, Lend Me Your Voice- English Version, A Million Miles Away Part 1- English Version, Scorching The Facade, The Truth Obscured, Lend Me Your Voice (Humming), Distrust, A Million Miles Away, Pieces Of The Puzzle, Faces In The Rain, Skies Of Song, A Million Mil
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (Pink &amp;amp;amp;amp;amp; Blue) (2LP) - это возможность погрузиться в музыкальное путешествие вместе с звуковым сопровождением к японскому анимационному фильму Красавица от режиссера Мамору Хосоды. Саундтрек Belle является работой двух талантливых композиторов - Тайсеи Ивасаки и Людвига Форсселя. Они создали неповторимую музыку, которая отражает глубину эмоций и магию этого захватывающего анимационного фильма. На виниловой пластинке OST / Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (Pink &amp;amp;amp;amp;amp; Blue) (2LP) вы найдете звуковой трек, который наполняет каждую сцену фильма энергией и атмосферой. От эмоциональных мелодий до динамичных ритмов, музыкальное сопровождение подчеркивает сюжет и переносит вас в мир фантазий и приключений. Приобретите виниловую пластинку OST / Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (Pink &amp;amp;amp;amp;amp; Blue) (2LP), чтобы ощутить всю гармонию и красоту музыки, созданной специально для этого фильма. Этот альбом будет отличным дополнением к вашей коллекции винила и позволит вам окунуться в мир звуков и воспоминаний.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Belle (Taisei Iwasaki, Ludvig Forssell) (coloured) (0196587064815) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...