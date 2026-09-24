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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 5
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 6
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 7
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 8
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 9
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 10
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 11
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 12
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 7
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 8
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 9
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 10
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 11
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 12
  • Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка

40 ЛЕТ ОДНОГО БЕЗУМИЯ: ЮБИЛЕЙНОЕ ВИНИЛОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ DIARY OF MADMAN ОЗЗИ ОСБОРНА!.. Diary of Madman, второй сольник Князя Тьмы, увидит свет 26 ноября в лимитированном виниловом издании с пластинкой, оформленной под мрамор. 26 ноября в продажу поступит юбилейное виниловое переиздание DIARY OF A MADMAN — громогласного второго альбома за авторством Князя Тьмы Оззи Осборна. Пластинка, чей оригинальный релиз состоялся 40 лет назад, увидит свет в формате ограниченного издания на виниле, оформленном под мрамор. DIARY OF A MADMAN — второй студийный релиз Оззи и последний альбом, в записи которого принял участие гитарист и член Зала славы рок-н-ролла Рэнди Роадс. Именно на этой мультиплатиновой пластинке, чей мировой тираж превысил 5 миллионов экземпляров, появился легендарный трек Flying High Again. Сам же альбом вошел под номером 15 в список «100 величайших металлических альбомов всех времен», составленный Rolling Stone в 2017 году. Кори Гроу отметил: «Спустя год после того, как он доказал своим дебютным сольником Blizzard of Ozz, что по-прежнему является жизненно важной музыкальной силой, Оззи Осборн пошел дальше — и выпустил Diary of a Madman, альбом с такими попсовыми и готическими гимнами, как Flying High Again и заглавный трек. Гитарист Рэнди Роадс, погибший в авиакатастрофе во время гастролей Diary в 1982 году, уже доказал свою виртуозность на Blizzard, здесь он еще больше постарался, чтобы найти редкое сочетание между демонстративным мастерством и умным написанием песен.». В честь юбилея легендарной пластинки Оззи выпустил целую россыпь эксклюзивных и ранее не публиковавшихся материалов. Среди них — новое видео на песню Flying High Again (созданное на основе эксклюзивных изображений из недавно вышедшей книги Росса Халфина Randy Rhoads), а также концертные версии песен Over the Mountain, Flying High Again и Believer. Оззи Осборн — британский вокалист, один из основателей и участник «золотого состава» группы Black Sabbath, Князь Тьмы и участник культового реалити-шоу. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. Во всем мире продано более 75 миллионов его записей и более 30 миллионов в США. Альбомы «Blizzard Of Ozz» и «No More Tears» получили статус квадро-платиновых. Все это — лишь малая часть величия знаменитого музыканта, чья официальная биография на Spotify скромно гласит: «Если вам нужно читать справку об Оззи Осборне, в какой пещере вы провели эту жизньx»

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
40 ЛЕТ ОДНОГО БЕЗУМИЯ: ЮБИЛЕЙНОЕ ВИНИЛОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ DIARY OF MADMAN ОЗЗИ ОСБОРНА!.. Diary of Madman, второй сольник Князя Тьмы, увидит свет 26 ноября в лимитированном виниловом издании с пластинкой, оформленной под мрамор. 26 ноября в продажу поступит юбилейное виниловое переиздание DIARY OF A MADMAN — громогласного второго альбома за авторством Князя Тьмы Оззи Осборна. Пластинка, чей оригинальный релиз состоялся 40 лет назад, увидит свет в формате ограниченного издания на виниле, оформленном под мрамор. DIARY OF A MADMAN — второй студийный релиз Оззи и последний альбом, в записи которого принял участие гитарист и член Зала славы рок-н-ролла Рэнди Роадс. Именно на этой мультиплатиновой пластинке, чей мировой тираж превысил 5 миллионов экземпляров, появился легендарный трек Flying High Again. Сам же альбом вошел под номером 15 в список «100 величайших металлических альбомов всех времен», составленный Rolling Stone в 2017 году. Кори Гроу отметил: «Спустя год после того, как он доказал своим дебютным сольником Blizzard of Ozz, что по-прежнему является жизненно важной музыкальной силой, Оззи Осборн пошел дальше — и выпустил Diary of a Madman, альбом с такими попсовыми и готическими гимнами, как Flying High Again и заглавный трек. Гитарист Рэнди Роадс, погибший в авиакатастрофе во время гастролей Diary в 1982 году, уже доказал свою виртуозность на Blizzard, здесь он еще больше постарался, чтобы найти редкое сочетание между демонстративным мастерством и умным написанием песен.». В честь юбилея легендарной пластинки Оззи выпустил целую россыпь эксклюзивных и ранее не публиковавшихся материалов. Среди них — новое видео на песню Flying High Again (созданное на основе эксклюзивных изображений из недавно вышедшей книги Росса Халфина Randy Rhoads), а также концертные версии песен Over the Mountain, Flying High Again и Believer. Оззи Осборн — британский вокалист, один из основателей и участник «золотого состава» группы Black Sabbath, Князь Тьмы и участник культового реалити-шоу. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. Во всем мире продано более 75 миллионов его записей и более 30 миллионов в США. Альбомы «Blizzard Of Ozz» и «No More Tears» получили статус квадро-платиновых. Все это — лишь малая часть величия знаменитого музыканта, чья официальная биография на Spotify скромно гласит: «Если вам нужно читать справку об Оззи Осборне, в какой пещере вы провели эту жизньx»
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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (coloured) (0194398833910) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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