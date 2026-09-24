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Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cinema Paradiso (Love Theme), A Rose Among Thorns (The Mission), Renascer (Moses), No Ano Que Vem (Come Maddalena), Your Love (Once Upon A Time In The West), Amalia Por Amor, Nosso Mar (Metti Una Sera A Cena), Antica Palavbra, Luz Prodigiosa (Luz Progidiosa), The Ballad Of Sacco And Vanzetti (Sacco E Vanzetti), Someone You Once K (Per Le Antiche Scale), Voo, I Girasoli, House Of No Regrets (Chi Mai), Barco Abandonado (Per Le Antiche Scale)

Отзывы о товаре Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cinema Paradiso (Love Theme), A Rose Among Thorns (The Mission), Renascer (Moses), No Ano Que Vem (Come Maddalena), Your Love (Once Upon A Time In The West), Amalia Por Amor, Nosso Mar (Metti Una Sera A Cena), Antica Palavbra, Luz Prodigiosa (Luz Progidiosa), The Ballad Of Sacco And Vanzetti (Sacco E Vanzetti), Someone You Once K (Per Le Antiche Scale), Voo, I Girasoli, House Of No Regrets (Chi Mai), Barco Abandonado (Per Le Antiche Scale)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Morricone, Ennio; Pontes, Dulce, Focus (0600753964545) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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