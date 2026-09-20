Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка
Альбом Search For The Land считается одной из наилучших работ американского трубача Эдварда Ли Моргана. Пластинка была записана 15 февраля 1964 года, но ее выход состоялся лишь два года спустя, в августе 1966-го. Альбом достиг 16 места в чарте Billboards Black Albums и поднялся на 143 строчку в хит-параде Pop Albums. В записи Search For The Land также принимали участие такие музыканты: пианист Херби Хэнкок, саксофонист Уэйн Шортер, гитарист Грант Грин, басист Реджи Уоркмэн и барабанщик Билли Хиггинс. Эдвард Ли Морган - один из величайших джазовых трубачей 60-х годов, игравший в стиле хард-боп. Начиная с 1956 года музыкант постоянно записывался как трубач-солист и композитор, так последняя его запись была сделана за день до смерти в феврале 1972 года. С 1958 года Морган был участником коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers. В 1963 вышла его сольная пластинка The Sidewinder, имевшая огромный коммерческий успех. За свою карьеру Эдвард Ли Морган записал 25 альбомов в качестве солиста и поработал более чем с 250 музыкантами. В возрасте 33 лет артист был убит после ссоры со своей гражданской женой.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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