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Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка

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Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Search For The Land
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658974
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note Records
Barcode
[0602458319941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Search For The Land
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Search For The Land, The Joker, Kenyatta, Melancholee, Morgan The Pirate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка

Альбом Search For The Land считается одной из наилучших работ американского трубача Эдварда Ли Моргана. Пластинка была записана 15 февраля 1964 года, но ее выход состоялся лишь два года спустя, в августе 1966-го. Альбом достиг 16 места в чарте Billboards Black Albums и поднялся на 143 строчку в хит-параде Pop Albums. В записи Search For The Land также принимали участие такие музыканты: пианист Херби Хэнкок, саксофонист Уэйн Шортер, гитарист Грант Грин, басист Реджи Уоркмэн и барабанщик Билли Хиггинс. Эдвард Ли Морган - один из величайших джазовых трубачей 60-х годов, игравший в стиле хард-боп. Начиная с 1956 года музыкант постоянно записывался как трубач-солист и композитор, так последняя его запись была сделана за день до смерти в феврале 1972 года. С 1958 года Морган был участником коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers. В 1963 вышла его сольная пластинка The Sidewinder, имевшая огромный коммерческий успех. За свою карьеру Эдвард Ли Морган записал 25 альбомов в качестве солиста и поработал более чем с 250 музыкантами. В возрасте 33 лет артист был убит после ссоры со своей гражданской женой.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note Records
Barcode
[0602458319941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Search For The Land
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Search For The Land, The Joker, Kenyatta, Melancholee, Morgan The Pirate
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Описание
Альбом Search For The Land считается одной из наилучших работ американского трубача Эдварда Ли Моргана. Пластинка была записана 15 февраля 1964 года, но ее выход состоялся лишь два года спустя, в августе 1966-го. Альбом достиг 16 места в чарте Billboards Black Albums и поднялся на 143 строчку в хит-параде Pop Albums. В записи Search For The Land также принимали участие такие музыканты: пианист Херби Хэнкок, саксофонист Уэйн Шортер, гитарист Грант Грин, басист Реджи Уоркмэн и барабанщик Билли Хиггинс. Эдвард Ли Морган - один из величайших джазовых трубачей 60-х годов, игравший в стиле хард-боп. Начиная с 1956 года музыкант постоянно записывался как трубач-солист и композитор, так последняя его запись была сделана за день до смерти в феврале 1972 года. С 1958 года Морган был участником коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers. В 1963 вышла его сольная пластинка The Sidewinder, имевшая огромный коммерческий успех. За свою карьеру Эдвард Ли Морган записал 25 альбомов в качестве солиста и поработал более чем с 250 музыкантами. В возрасте 33 лет артист был убит после ссоры со своей гражданской женой.


Теги товара: Джаз
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