Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Le Orme / Ad Gloriam (Crystal, Gatefold, Limited) (1LP) – это возможность погрузиться в неповторимые мелодии и атмосферу группы Le Orme. Альбом Ad Gloriam – это яркий представитель итальянского прогрессив-рока, который привлекает внимание своей сложной музыкальной структурой и глубиной текстов. Великолепные гитарные соло, красивые клавишные партии и потрясающий вокал создают захватывающую симфоническую атмосферу, которую невозможно забыть. Купить виниловую пластинку Le Orme / Ad Gloriam (Crystal, Gatefold, Limited) (1LP) – это шанс оценить музыку одной из культовых групп прогрессив-рока. Удобное гейтфолд-оформление и кристально чистый звук позволят вам полностью погрузиться в мир музыки и создать особую атмосферу у себя дома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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