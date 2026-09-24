Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка
Приветствуем вас в мире музыки и винила с виниловой пластинкой Jefferson Airplane / Volunteers. Этот альбом является культовым произведением, которое представляет собой смесь рок-н-ролла, фолка и психоделии. Volunteers - это двойной альбом, который стал символом протестного движения и проникающим криком своего времени. Этот альбом переносит слушателя во времена социальных перемен и политического активизма. На этой пластинке вы найдете такие легендарные треки, как Volunteers, Wooden Ships и Eskimo Blue Day. Музыка Jefferson Airplane заряжена энергией, их тексты говорят о мире и надежде. Купить виниловую пластинку Jefferson Airplane / Volunteers - значит взять на себя незабываемое музыкальное путешествие в историю рок-н-ролла. Окунитесь в уникальную атмосферу времен протестных движений и насладитесь особенным звучанием этой виниловой пластинки.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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