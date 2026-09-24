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Jefferson Airplane - Bless It's Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jefferson Airplane - Bless It's Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Bless Its Pointed Little Head
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - Bless It&#039;s Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jefferson Airplane - Bless It's Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262007376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Bless Its Pointed Little Head
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Clergy, 3/5s Of A Mile In 10 Seconds, Somebody To Love, Fat Angel, Rock Me Baby, The Other Side Of This Life, Its No Secret, Plastic Fantastic Lover, Turn Out The Lights, Bear Melt
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - Bless It's Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка

Bless Its Pointed Little Head - переиздание первого концертного альбома американской рок-группы Jefferson Airplane, записанного осенью 1968 года в концертных залах Fillmore West и Fillmore East и выпущенного годом позже. Jefferson Airplane - пионеры американского психоделического рока, одна из самых культовых групп конца 60-х, первой половины 70-х годов. Сторонники движения хиппи. В 60-е команда выступила на трех самых значимых рок-фестивалях: в Монтерее (1967 год), Вудстоке и Алтамонте (1969). Известность пришла после выпуска второго студийного альбома Surrealistic Pillow, журнал Ролинг Стоун включил песни Somebody to Love и White Rabbit в список 500 величайших песен всех времён. В 1996 году группу увековечили в Зале Славы Рок-н-Ролла.

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Bless It's Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262007376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
Bless Its Pointed Little Head
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Clergy, 3/5s Of A Mile In 10 Seconds, Somebody To Love, Fat Angel, Rock Me Baby, The Other Side Of This Life, Its No Secret, Plastic Fantastic Lover, Turn Out The Lights, Bear Melt
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Bless Its Pointed Little Head - переиздание первого концертного альбома американской рок-группы Jefferson Airplane, записанного осенью 1968 года в концертных залах Fillmore West и Fillmore East и выпущенного годом позже. Jefferson Airplane - пионеры американского психоделического рока, одна из самых культовых групп конца 60-х, первой половины 70-х годов. Сторонники движения хиппи. В 60-е команда выступила на трех самых значимых рок-фестивалях: в Монтерее (1967 год), Вудстоке и Алтамонте (1969). Известность пришла после выпуска второго студийного альбома Surrealistic Pillow, журнал Ролинг Стоун включил песни Somebody to Love и White Rabbit в список 500 величайших песен всех времён. В 1996 году группу увековечили в Зале Славы Рок-н-Ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - Bless It's Pointed Little Head (8719262007376) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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