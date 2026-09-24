Top.Mail.Ru
Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка - фото 1
Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Bye & Bye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка - фото 1
  • Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672882996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Bye & Bye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bye And Bye, Through Time, Only A Hobo, Im Ready To Leave
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bye And Bye, Through Time, Only A Hobo, Im Ready To Leave

Отзывы о товаре Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672882996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Bye & Bye
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bye And Bye, Through Time, Only A Hobo, Im Ready To Leave
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bye And Bye, Through Time, Only A Hobo, Im Ready To Leave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heron - Bye And Bye (EP) (coloured) (5060672882996) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...