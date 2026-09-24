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Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка

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Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 1
Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 2
Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 3
Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 4
Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Mode For Joe
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658919
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455242563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Mode For Joe
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A Shade Of Jade, Mode For Joe, Black, Caribbean Fire Dance, Granted, Free Wheelin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка

Mode for Joe - пятый студийный альбом американского джазового саксофониста Джо Хендерсона.

Отзывы о товаре Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455242563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Henderson
Альбом (сингл)
Mode For Joe
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A Shade Of Jade, Mode For Joe, Black, Caribbean Fire Dance, Granted, Free Wheelin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Описание
Mode for Joe - пятый студийный альбом американского джазового саксофониста Джо Хендерсона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Henderson - Mode For Joe (0602455242563) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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