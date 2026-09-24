Heifetz, Jascha, Bruch: Scottish Fantasy/ Vieuxtemps: Concerto No.5 (Analogue) (0753088260315) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658917
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Heifetz, Jascha, Bruch: Scottish Fantasy/ Vieuxtemps: Concerto No.5 (Analogue) (0753088260315) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Concerto No. 5 In A Minor, Op. 37, Introduction: Grave, Adagio Cantabile, Allegro, Andante Sostenuto, Finale: Allegro Guerriero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Concerto No. 5 In A Minor, Op. 37, Introduction: Grave, Adagio Cantabile, Allegro, Andante Sostenuto, Finale: Allegro Guerriero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Heifetz, Jascha, Bruch: Scottish Fantasy/ Vieuxtemps: Concerto No.5 (Analogue) (0753088260315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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