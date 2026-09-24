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Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка

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Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 1
Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 2
Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 3
Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 4
Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Guess Who
Альбом (сингл)
American Woman
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 1
  • Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 2
  • Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 3
  • Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 4
  • Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658900
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Guess Who
Альбом (сингл)
American Woman
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
American Woman, No Time, Talisman, No Sugar Tonight / New Mother Nature, 969 (The Oldest Man), When Friends Fall Out, 0.34375, Proper Stranger, Humpty's Blues / American Woman (Epilogue)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: American Woman, No Time, Talisman, No Sugar Tonight / New Mother Nature, 969 (The Oldest Man), When Friends Fall Out, 0.34375, Proper Stranger, Humpty's Blues / American Woman (Epilogue)

Отзывы о товаре Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Guess Who
Альбом (сингл)
American Woman
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
American Woman, No Time, Talisman, No Sugar Tonight / New Mother Nature, 969 (The Oldest Man), When Friends Fall Out, 0.34375, Proper Stranger, Humpty's Blues / American Woman (Epilogue)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: American Woman, No Time, Talisman, No Sugar Tonight / New Mother Nature, 969 (The Oldest Man), When Friends Fall Out, 0.34375, Proper Stranger, Humpty's Blues / American Woman (Epilogue)
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Guess Who - American Woman (Lp, Music On Vinyl) (8719262006782) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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