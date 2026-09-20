Top.Mail.Ru
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 1
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 2
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 3
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 4
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 5
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 6
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 7
The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Fratellis
Альбом (сингл)
Half Drunk Under a Full Moon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 6
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 7
  • The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297526714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Fratellis
Альбом (сингл)
Half Drunk Under a Full Moon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Half Drunk Under A Full Moon, Need A Little Love, Lay Your Body Down, The Last Songbird, Strangers In The Street, Living In The Dark, Action Replay, Six Days In June, Oh Roxy, Hello Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon (1LP) - это возможность погрузиться в энергичный и задорный мир группы The Fratellis и насладиться их новым альбомом Half Drunk Under A Full Moon. Альбом представляет собой взрывную смесь инди-рока, поп-мелодий и заряженных риффов, которые не оставят вас равнодушными. The Fratellis создают захватывающую музыку, наполненную жизнью и атмосферой праздника. Виниловая пластинка The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon (1LP) позволит вам насладиться качественным звучанием и аутентичностью винилового формата. Погружайтесь в атмосферу музыки и испытайте эмоции, которые не передать словами. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon (1LP) и добавить в свою коллекцию этот яркий и неповторимый альбом.

Отзывы о товаре The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297526714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Fratellis
Альбом (сингл)
Half Drunk Under a Full Moon
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Half Drunk Under A Full Moon, Need A Little Love, Lay Your Body Down, The Last Songbird, Strangers In The Street, Living In The Dark, Action Replay, Six Days In June, Oh Roxy, Hello Stranger
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon (1LP) - это возможность погрузиться в энергичный и задорный мир группы The Fratellis и насладиться их новым альбомом Half Drunk Under A Full Moon. Альбом представляет собой взрывную смесь инди-рока, поп-мелодий и заряженных риффов, которые не оставят вас равнодушными. The Fratellis создают захватывающую музыку, наполненную жизнью и атмосферой праздника. Виниловая пластинка The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon (1LP) позволит вам насладиться качественным звучанием и аутентичностью винилового формата. Погружайтесь в атмосферу музыки и испытайте эмоции, которые не передать словами. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку The Fratellis / Half Drunk Under A Full Moon (1LP) и добавить в свою коллекцию этот яркий и неповторимый альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fratellis - Half Drunk Under A Full Moon (0711297526714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...