Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Ivano Alberto Fossati / Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (, Limited) (1LP) позволит вам погрузиться в мир итальянской музыки и насладиться талантом Ивано Альберто Фоссати. Альбом Il Grande Mare Che Avremmo Traversato – это настоящая жемчужина итальянской музыки, которая покорит ваше сердце своей глубиной и лирикой. В каждой песне звучит неповторимый голос Фоссати и его уникальный подход к созданию музыки. Купить виниловую пластинку Ivano Alberto Fossati / Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (, Limited) (1LP) – это возможность добавить в вашу коллекцию это ограниченное издание альбома. Отличное качество звука и оригинальный внешний вид делают этот виниловый диск идеальным выбором для истинных ценителей музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Отзывы о товаре Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка