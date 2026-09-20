Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитVince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073)...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитTen Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) ви...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитOST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Record...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитDoc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) винилов...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка