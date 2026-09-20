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Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка

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Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658827
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602458610185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bad Guy, Parking Lot (Skit), Rhyme Or Reason, So Much Better, Survival, Legacy, Asshole, Berzerk, Rap God, Brainless, Stronger Than I Was, The Monster, So Far., Love Game, Headlights, Evil Twin, Baby, Desperation, Groundhog Day, Beautiful Pain, Wicked Ways, Dont Front, Survival (Instrumental), Berzerk (Instrumental), The Monster (Instrumental), Rap God (Instrumental), Headlights (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Eminem / The Marshall Mathers (4LP) - это возможность ощутить всю мощь и талант американского рэпера Эминема и погрузиться в его знаковый альбом The Marshall Mathers. Этот четырехдисковый виниловый выпуск представляет собой настоящую кладезь музыкальных шедевров, которые сделали Эминема одним из самых известных и влиятельных исполнителей современности. В альбоме The Marshall Mathers Эминем продолжает свое безкомпромиссное творчество, представляя слушателю глубокие тексты, сильные рифмы и проникновенные эмоции. Каждая песня на этих четырех пластинках является истинным произведением искусства. Купить виниловую пластинку Eminem / The Marshall Mathers (4LP) - это возможность стать обладателем бесспорного шедевра современной музыки, который останется драгоценным камнем в вашей коллекции. Не упустите шанс погрузиться в мир творчества Эминема и насладиться его яркими текстами, захватывающими мелодиями и проникновенным исполнением. Этот винил станет настоящим сокровищем для всех поклонников рэп-музыки и эстетики хип-хопа.

Отзывы о товаре Eminem - The Marshall Mathers LP 2 - deluxe (0602458610185) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602458610185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bad Guy, Parking Lot (Skit), Rhyme Or Reason, So Much Better, Survival, Legacy, Asshole, Berzerk, Rap God, Brainless, Stronger Than I Was, The Monster, So Far., Love Game, Headlights, Evil Twin, Baby, Desperation, Groundhog Day, Beautiful Pain, Wicked Ways, Dont Front, Survival (Instrumental), Berzerk (Instrumental), The Monster (Instrumental), Rap God (Instrumental), Headlights (Instrumental)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Eminem / The Marshall Mathers (4LP) - это возможность ощутить всю мощь и талант американского рэпера Эминема и погрузиться в его знаковый альбом The Marshall Mathers. Этот четырехдисковый виниловый выпуск представляет собой настоящую кладезь музыкальных шедевров, которые сделали Эминема одним из самых известных и влиятельных исполнителей современности. В альбоме The Marshall Mathers Эминем продолжает свое безкомпромиссное творчество, представляя слушателю глубокие тексты, сильные рифмы и проникновенные эмоции. Каждая песня на этих четырех пластинках является истинным произведением искусства. Купить виниловую пластинку Eminem / The Marshall Mathers (4LP) - это возможность стать обладателем бесспорного шедевра современной музыки, который останется драгоценным камнем в вашей коллекции. Не упустите шанс погрузиться в мир творчества Эминема и насладиться его яркими текстами, захватывающими мелодиями и проникновенным исполнением. Этот винил станет настоящим сокровищем для всех поклонников рэп-музыки и эстетики хип-хопа.
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