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Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка

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Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 1
Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 2
Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 3
Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elias, Eliane Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eliane Mirror Mirror
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 1
  • Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 2
  • Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 3
  • Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857300419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elias, Eliane Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eliane Mirror Mirror
Жанр
Jazz
Трек-лист
Armando's Rhumba, Esta Tarde Vi Llover, Blue Bossa, Coraz?n Part?o, Mirror Mirror, Sabor A Mi, Another You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка

За свою выдающуюся карьеру, насчитывающую почти 30 альбомов, отличительный музыкальный стиль пианиста, певицы и композитора Элианы Элиас, обладательницы нескольких Грэмми®, стал одним из самых уникальных и сразу узнаваемых звучаний в джазе. На сегодняшний день продано более 2,2 миллиона альбомов. Элиас сочетает свои бразильские корни и манящий голос с виртуозными инструментальными джазовыми, классическими и композиторскими навыками, в то же время она последовательно демонстрирует свое пианистическое мастерство и способность интегрировать множество артистических ролей, которые она берет на себя.

Отзывы о товаре Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857300419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elias, Eliane Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eliane Mirror Mirror
Жанр
Jazz
Трек-лист
Armando's Rhumba, Esta Tarde Vi Llover, Blue Bossa, Coraz?n Part?o, Mirror Mirror, Sabor A Mi, Another You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
За свою выдающуюся карьеру, насчитывающую почти 30 альбомов, отличительный музыкальный стиль пианиста, певицы и композитора Элианы Элиас, обладательницы нескольких Грэмми®, стал одним из самых уникальных и сразу узнаваемых звучаний в джазе. На сегодняшний день продано более 2,2 миллиона альбомов. Элиас сочетает свои бразильские корни и манящий голос с виртуозными инструментальными джазовыми, классическими и композиторскими навыками, в то же время она последовательно демонстрирует свое пианистическое мастерство и способность интегрировать множество артистических ролей, которые она берет на себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eliane Elias - Mirror Mirror (0708857300419) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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