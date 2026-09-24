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The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Eagles, The Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
Начислим 588 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Long Run, I Cant Tell You Why, In The City, The Disco Strangler, King Of Hollywood, Heartache Tonight, Those Shoes, Teenage Jail, The Greeks Dont Want No Freaks, The Sad Cafe

Отзывы о товаре The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Long Run, I Cant Tell You Why, In The City, The Disco Strangler, King Of Hollywood, Heartache Tonight, Those Shoes, Teenage Jail, The Greeks Dont Want No Freaks, The Sad Cafe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка - стоимость товара 18430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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