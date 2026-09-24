The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб.
В наличии
Код товара: 658818
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Загружаем...
18 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Long Run, I Cant Tell You Why, In The City, The Disco Strangler, King Of Hollywood, Heartache Tonight, Those Shoes, Teenage Jail, The Greeks Dont Want No Freaks, The Sad Cafe
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Long Run, I Cant Tell You Why, In The City, The Disco Strangler, King Of Hollywood, Heartache Tonight, Those Shoes, Teenage Jail, The Greeks Dont Want No Freaks, The Sad Cafe
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка - стоимость товара 18430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797202923) виниловая пластинка