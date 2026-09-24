Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Good As I Been To You
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
В наличии
Код товара: 658815
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0196587247119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Good As I Been To You
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Frankie & Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Frankie &amp;amp;amp;amp; Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0196587247119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Good As I Been To You
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Frankie & Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Frankie &amp;amp;amp;amp; Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
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Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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