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Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка

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Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка - фото 1
Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Calling The Wild
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка - фото 1
  • Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rare Diamonds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rare Diamonds Productions
Barcode
[4250444191734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Calling The Wild
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Kiss Me Like A Cobra, Dedication (I Give My Blood), Burn It Up, Give Me A Reason, Who You Love, Scarred, Ich Will Alles, White Wedding, I Wanna Live, Love Me Forever, Fuel, Constant Danger, Black Rose, Now Or Never (Hope In The Darkest Hour), Danke, Alone Again, I Want More, Rip Me Apart, I Adore You
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка

Виниловые пластинки "Rare Diamonds" представляют собой уникальное издание для истинных ценителей зарубежной тяжелой музыки. Этот сборник включает композиции в жанре Heavy Power Metal и выполнен в формате двух 12-дюймовых пластинок (2 LP). Особенностью данного издания является яркий голубой цвет винила, который придаёт ему коллекционную ценность и выделяет из множества других. Издание и конверт находятся в состоянии "Still Sealed" (SS), что гарантирует их первозданную сохранность и безупречное качество звучания. Каждая деталь, от бренда Rare Diamonds до тщательно подобранного материала, свидетельствует о высоком уровне исполнения. Эти пластинки станут отличным дополнением к коллекции каждого меломана, ценящего мощь и энергетику металлического жанра.

Отзывы о товаре Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rare Diamonds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rare Diamonds Productions
Barcode
[4250444191734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Calling The Wild
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Kiss Me Like A Cobra, Dedication (I Give My Blood), Burn It Up, Give Me A Reason, Who You Love, Scarred, Ich Will Alles, White Wedding, I Wanna Live, Love Me Forever, Fuel, Constant Danger, Black Rose, Now Or Never (Hope In The Darkest Hour), Danke, Alone Again, I Want More, Rip Me Apart, I Adore You
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Описание
Виниловые пластинки "Rare Diamonds" представляют собой уникальное издание для истинных ценителей зарубежной тяжелой музыки. Этот сборник включает композиции в жанре Heavy Power Metal и выполнен в формате двух 12-дюймовых пластинок (2 LP). Особенностью данного издания является яркий голубой цвет винила, который придаёт ему коллекционную ценность и выделяет из множества других. Издание и конверт находятся в состоянии "Still Sealed" (SS), что гарантирует их первозданную сохранность и безупречное качество звучания. Каждая деталь, от бренда Rare Diamonds до тщательно подобранного материала, свидетельствует о высоком уровне исполнения. Эти пластинки станут отличным дополнением к коллекции каждого меломана, ценящего мощь и энергетику металлического жанра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doro - Calling The Wild (coloured) (4250444191734) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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