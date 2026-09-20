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Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 1
Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 2
Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 3
Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 4
Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 5
Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 1
  • Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 2
  • Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 3
  • Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 4
  • Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 5
  • Виниловая пластинка Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658790
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Depeche Mode / My Favourite Stranger Remixes (1LP) - это уникальный шанс погрузиться в мир электронной музыки и насладиться ремиксами на любимые композиции группы Depeche Mode. My Favourite Stranger Remixes - это альбом, который предлагает новые интерпретации песен Depeche Mode. Сочетание электронных звуков, неожиданных аранжировок и потрясающих вокальных партий создает особую атмосферу и позволяет услышать знакомые треки с новой стороны. 1LP издание Depeche Mode / My Favourite Stranger Remixes предлагает вам насладиться этим восхитительным саундтреком в высококачественном формате виниловой пластинки. Особые акценты и нюансы звучания ремиксов оживают на виниле, и вы получаете настоящий шедевр для своей звуковой системы. Покупка виниловой пластинки Depeche Mode / My Favourite Stranger Remixes (1LP) откроет вам двери в мир электронной музыки и позволит насладиться музыкальным творчеством этой легендарной группы. Добавьте эту пластинку в свою коллекцию и позвольте себе окунуться в звуковой эксперимент и неповторимую энергию Depeche Mode.

Отзывы о товаре Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Depeche Mode / My Favourite Stranger Remixes (1LP) - это уникальный шанс погрузиться в мир электронной музыки и насладиться ремиксами на любимые композиции группы Depeche Mode. My Favourite Stranger Remixes - это альбом, который предлагает новые интерпретации песен Depeche Mode. Сочетание электронных звуков, неожиданных аранжировок и потрясающих вокальных партий создает особую атмосферу и позволяет услышать знакомые треки с новой стороны. 1LP издание Depeche Mode / My Favourite Stranger Remixes предлагает вам насладиться этим восхитительным саундтреком в высококачественном формате виниловой пластинки. Особые акценты и нюансы звучания ремиксов оживают на виниле, и вы получаете настоящий шедевр для своей звуковой системы. Покупка виниловой пластинки Depeche Mode / My Favourite Stranger Remixes (1LP) откроет вам двери в мир электронной музыки и позволит насладиться музыкальным творчеством этой легендарной группы. Добавьте эту пластинку в свою коллекцию и позвольте себе окунуться в звуковой эксперимент и неповторимую энергию Depeche Mode.
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Отзывы


Depeche Mode, My Favourite Stranger (Remixes) (V12) (0196588756016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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