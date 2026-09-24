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Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка

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Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Sorcerer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658785
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0821797243513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Sorcerer
Трек-лист
Prince of Darkness, Pee Wee, Masqualero, The Sorcerer, Limbo, Vonetta, Nothing Like You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prince of Darkness, Pee Wee, Masqualero, The Sorcerer, Limbo, Vonetta, Nothing Like You

Отзывы о товаре Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0821797243513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Sorcerer
Трек-лист
Prince of Darkness, Pee Wee, Masqualero, The Sorcerer, Limbo, Vonetta, Nothing Like You
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prince of Darkness, Pee Wee, Masqualero, The Sorcerer, Limbo, Vonetta, Nothing Like You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (0821797243513) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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