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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка

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Miles Davis - Ascenseur Pour L&#039;Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Ascenseur Pour L&#039;Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Ascenseur Pour L&#039;Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Ascenseur Pour LEchafaud
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Ascenseur Pour L&#039;Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Ascenseur Pour L&#039;Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Ascenseur Pour L&#039;Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602458309423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Ascenseur Pour LEchafaud
Трек-лист
Generique, LAssassinat De Carala, Sur LAutoroute, Julien Dans LAscenseur, Florence Sur Les Champs-Elysees, Diner Au Motel, Evasion De Julien, Visite Du Vigile, Au Bar Du Petit Bac, Chez Le Photographe Du Motel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка

Это прекрасное переиздание оригинальной записи напечатано на 180-граммовом виниле в GZ и упаковано в роскошную разворотную куртку с оригинальными заметками Бориса Виана, культовой студийной фотографией Майлза и Жанны Моро, сделанной Жан-Пьером Лелуаром, а также эссе. об обстоятельствах, приведших к созданию этой необычной музыки Франка Бержеро.

Отзывы о товаре Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602458309423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Ascenseur Pour LEchafaud
Трек-лист
Generique, LAssassinat De Carala, Sur LAutoroute, Julien Dans LAscenseur, Florence Sur Les Champs-Elysees, Diner Au Motel, Evasion De Julien, Visite Du Vigile, Au Bar Du Petit Bac, Chez Le Photographe Du Motel
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Это прекрасное переиздание оригинальной записи напечатано на 180-граммовом виниле в GZ и упаковано в роскошную разворотную куртку с оригинальными заметками Бориса Виана, культовой студийной фотографией Майлза и Жанны Моро, сделанной Жан-Пьером Лелуаром, а также эссе. об обстоятельствах, приведших к созданию этой необычной музыки Франка Бержеро.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (OST) (0602458309423) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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