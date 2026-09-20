Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка
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Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка
Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp; Nash - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp; Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp; Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш, временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp; Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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