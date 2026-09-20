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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка

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Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - фото 1
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - фото 2
Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
Crosby Stills & Nash
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - фото 1
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - фото 2
  • Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658770
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Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497837045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
Crosby Stills & Nash
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Suite: Judy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Dont Have To Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady Of The Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка

Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp; Nash - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp; Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp; Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш, временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp; Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497837045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
Crosby Stills & Nash
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Suite: Judy Blue Eyes, Marrakesh Express, Guinnevere, You Dont Have To Cry, Pre-Road Downs, Wooden Ships, Lady Of The Island, Helplessly Hoping, Long Time Gone, 49 Bye-Byes
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp; Nash - переиздание одноименного студийного альбома на бордовом виниле американского музыкального коллектива из числа супергрупп Crosby, Stills &amp;amp;amp;amp;amp; Nash, первоначально выпущенного в 1969 году. Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp; Young - музыкальный коллектив из числа супергрупп, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Основными участниками группы считаются Дэвид Кросби, Стивен Стиллз и Грэм Нэш, временами к ним присоединялся Нил Янг, и тогда группа выступала и записывалась как Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp;amp; Young. Вокальные партии музыкантов знамениты сложными, причудливыми гармоническими изысками, а сами певцы - сложными и часто напряжёнными взаимоотношениями, политической активностью и неослабевающим влиянием на музыку и культуру.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (coloured) (0603497837045) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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