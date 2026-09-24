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John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка

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John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Soultrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218602112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Soultrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Good Bait, I Want To Talk About You, You Say You Care, Theme For Ernie, Russian Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка

Soultrane — четвёртый студийный альбом джазового музыканта Джона Колтрейна, выпущенный в 1958 году на лейбле Prestige Records. В него вошли исполнения Колтрейна «Русской колыбельной» Ирвинга Берлина и «You Say You Care» из бродвейской постановки «Джентльмены предпочитают блондинок».

Отзывы о товаре John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218602112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Soultrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Good Bait, I Want To Talk About You, You Say You Care, Theme For Ernie, Russian Lullaby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Soultrane — четвёртый студийный альбом джазового музыканта Джона Колтрейна, выпущенный в 1958 году на лейбле Prestige Records. В него вошли исполнения Колтрейна «Русской колыбельной» Ирвинга Берлина и «You Say You Care» из бродвейской постановки «Джентльмены предпочитают блондинок».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Soultrane (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218602112) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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