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Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка

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Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - фото 1
Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - фото 2
Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
The Carnegie Hall Concert
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658758
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Самовывоз в Москве
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Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458828696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
The Carnegie Hall Concert
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Journey In Satchidananda, Shiva-Loka, Africa, Leo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка

Ранее не издававшаяся концертная запись 1971 года «Концерт в Карнеги-холле» Элис Колтрейн — это непревзойденное представление с участием звездного ансамбля артистов, таких как Фароа Сандерс, Арчи Шепп, Джимми Гаррисон, Сесил Макби, Эд Блэквелл и многие другие. Издание на виниле.. Программа состояла из двух частей, причем первые две трансцендентные пьесы были взяты из альбома Элис Колтрейн, который она только что выпустила на Impulse! Records, а затем два взрывных произведения ее покойного мужа Джона Колтрейна. Релиз включает обширную сопроводительную информацию в виде эссе Лорен Дю Граф и продюсера Эда Мишеля.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458828696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
The Carnegie Hall Concert
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Journey In Satchidananda, Shiva-Loka, Africa, Leo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ранее не издававшаяся концертная запись 1971 года «Концерт в Карнеги-холле» Элис Колтрейн — это непревзойденное представление с участием звездного ансамбля артистов, таких как Фароа Сандерс, Арчи Шепп, Джимми Гаррисон, Сесил Макби, Эд Блэквелл и многие другие. Издание на виниле.. Программа состояла из двух частей, причем первые две трансцендентные пьесы были взяты из альбома Элис Колтрейн, который она только что выпустила на Impulse! Records, а затем два взрывных произведения ее покойного мужа Джона Колтрейна. Релиз включает обширную сопроводительную информацию в виде эссе Лорен Дю Граф и продюсера Эда Мишеля.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Coltrane - The Carnegie Hall Concert (0602458828696) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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