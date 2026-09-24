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Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 1
Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 2
Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 3
Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 4
Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 5
Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 3
  • Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 4
  • Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 5
  • Виниловая пластинка Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658746
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Good Times Roll, My Best Friends Girl, Just What I Needed, Im In Touch With Your World, Dont Cha Stop, Youre All Ive Got Tonight, Bye Bye Love, Moving In Stereo, All Mixed Up

Отзывы о товаре Cars, The, The Cars (Original Master Recording) (0821797127417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Good Times Roll, My Best Friends Girl, Just What I Needed, Im In Touch With Your World, Dont Cha Stop, Youre All Ive Got Tonight, Bye Bye Love, Moving In Stereo, All Mixed Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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