Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка
Возможно, это величайший альбом легендарного соул-певца из Чикаго Терри Каллиера! Богатый, мягкий голос Терри смешивается с превосходными аранжировками кадетской студийной команды во главе с Чарльзом Степни, и результат получается совершенно великолепный. Песни длиннее, чем на предыдущих альбомах, и имеют сложный грув, в котором равные части сочетаются джаза, фолка и соула с высокой духовной атмосферой, которая в то время пронизывала чикагскую сцену. Одна только первая сторона — это материал, из которого сделаны легенды — с классическими треками, такими как «Dancing Girl», «What color is love» и «You goin’ Miss your Candyman», все подряд, сшитые вместе в потоке любви. душу и эмоции, которые трудно найти на любом другом альбоме того времени. Другие треки включают «Я лучше буду с тобой», «Пока мы влюблены» и «Тебе все равно» — и весь альбом — шедевр, которому нет равных!
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