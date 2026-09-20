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Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка

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Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658741
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка

Возможно, это величайший альбом легендарного соул-певца из Чикаго Терри Каллиера! Богатый, мягкий голос Терри смешивается с превосходными аранжировками кадетской студийной команды во главе с Чарльзом Степни, и результат получается совершенно великолепный. Песни длиннее, чем на предыдущих альбомах, и имеют сложный грув, в котором равные части сочетаются джаза, фолка и соула с высокой духовной атмосферой, которая в то время пронизывала чикагскую сцену. Одна только первая сторона — это материал, из которого сделаны легенды — с классическими треками, такими как «Dancing Girl», «What color is love» и «You goin’ Miss your Candyman», все подряд, сшитые вместе в потоке любви. душу и эмоции, которые трудно найти на любом другом альбоме того времени. Другие треки включают «Я лучше буду с тобой», «Пока мы влюблены» и «Тебе все равно» — и весь альбом — шедевр, которому нет равных!

Отзывы о товаре Terry Callier - What Color Is Love (0600753605189) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Возможно, это величайший альбом легендарного соул-певца из Чикаго Терри Каллиера! Богатый, мягкий голос Терри смешивается с превосходными аранжировками кадетской студийной команды во главе с Чарльзом Степни, и результат получается совершенно великолепный. Песни длиннее, чем на предыдущих альбомах, и имеют сложный грув, в котором равные части сочетаются джаза, фолка и соула с высокой духовной атмосферой, которая в то время пронизывала чикагскую сцену. Одна только первая сторона — это материал, из которого сделаны легенды — с классическими треками, такими как «Dancing Girl», «What color is love» и «You goin’ Miss your Candyman», все подряд, сшитые вместе в потоке любви. душу и эмоции, которые трудно найти на любом другом альбоме того времени. Другие треки включают «Я лучше буду с тобой», «Пока мы влюблены» и «Тебе все равно» — и весь альбом — шедевр, которому нет равных!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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