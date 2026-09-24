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Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка

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Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка - фото 1
Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cactus
Альбом (сингл)
Or Another
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка - фото 1
  • Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658738
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cactus
Альбом (сингл)
Or Another
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Long Tall Sally, Rockout, Whenever You Feel Like, Rock N Roll Children, Big Mama Boogie - Parts 1 & 2, Feel So Bad, Song For Aries, Hometown Bust, One Way.Or Another
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка

One Way. Or Another стал вторым студийным альбомом супергруппы Cactus. В состав группы вошли ритм-секция Vanilla Fudge Кармин Аппайс (барабаны) и Тим Богерт (бас), а также бывший вокалист Amboy Dukes Расти Дэй (вокал / губная гармошка) и Джим Маккарти (гитара) из Mitch Ryder &amp;amp;amp; the Detroit Wheels и Buddy Miles Express. В альбом вошли восемь треков, шесть из которых - оригиналы и два кавера. Начинается он с трека из последней серии, неожиданно медленной и тяжелой версии песни Литтл Ричарда Long Tall Sally. Другой кавер - версия песни Чака Уиллиса Feel So Bad. Среди оригиналов выделяются Rock N Roll Children, Big Mama Boogie - Parts I &amp;amp;amp; II и заглавная композиция, которая завершает альбом. One Way. Or Another вышел ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на виниле золотого цвета.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cactus
Альбом (сингл)
Or Another
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Long Tall Sally, Rockout, Whenever You Feel Like, Rock N Roll Children, Big Mama Boogie - Parts 1 & 2, Feel So Bad, Song For Aries, Hometown Bust, One Way.Or Another
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
One Way. Or Another стал вторым студийным альбомом супергруппы Cactus. В состав группы вошли ритм-секция Vanilla Fudge Кармин Аппайс (барабаны) и Тим Богерт (бас), а также бывший вокалист Amboy Dukes Расти Дэй (вокал / губная гармошка) и Джим Маккарти (гитара) из Mitch Ryder &amp;amp;amp; the Detroit Wheels и Buddy Miles Express. В альбом вошли восемь треков, шесть из которых - оригиналы и два кавера. Начинается он с трека из последней серии, неожиданно медленной и тяжелой версии песни Литтл Ричарда Long Tall Sally. Другой кавер - версия песни Чака Уиллиса Feel So Bad. Среди оригиналов выделяются Rock N Roll Children, Big Mama Boogie - Parts I &amp;amp;amp; II и заглавная композиция, которая завершает альбом. One Way. Or Another вышел ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на виниле золотого цвета.


Теги товара: Limited Edition
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Cactus, One Way...Or Another (coloured) (8719262028500) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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