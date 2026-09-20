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Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка

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Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 2
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 3
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 4
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 5
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 6
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 7
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 8
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 9
Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Dial M For Monkey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 5
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 6
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 7
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 8
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 9
  • Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658727
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429176711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Dial M For Monkey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Noctuary, Flutter, D Song, Change Down, Wayward Bob, Pick Up, Something Longer For Windy, Nothing Owed, Light Pattern, Pick Up (Four Tet Remix), Behind The Light
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Bonobo / Dial M For Monkey (20th Anniversary Edition, Crystal Clear Vinyl) (2LP) - отличное предложение для ценителей качественной музыки. Альбом "Dial M For Monkey" от Bonobo является 20-летним юбилейным изданием на двух пластинках. Он представлен в кристально прозрачном виниле, которое добавляет особый шарм и эстетику этой записи. На этой пластинке вы найдете захватывающий микс треков от Bonobo, известного своим уникальным стилем смешивания электронной музыки, трип-хопа и джазовых элементов. Это новое издание "Dial M For Monkey" включает в себя такие хиты, как "Flutter", "Pick Up", "Noctuary" и другие. Переиздание этого альбома на виниловых пластинках позволяет насладиться непревзойденным качеством звука и воссоздать атмосферу, созданную Bonobo в своих оригинальных записях. Он станет идеальным дополнением к вашей коллекции и подарит вам незабываемый музыкальный опыт. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bonobo / Dial M For Monkey (20th Anniversary Edition, Crystal Clear Vinyl) (2LP) и погрузиться в уникальный звук этого талантливого музыканта. Это идеальный выбор для ценителей музыки и коллекционеров винила.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429176711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Dial M For Monkey
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Noctuary, Flutter, D Song, Change Down, Wayward Bob, Pick Up, Something Longer For Windy, Nothing Owed, Light Pattern, Pick Up (Four Tet Remix), Behind The Light
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Bonobo / Dial M For Monkey (20th Anniversary Edition, Crystal Clear Vinyl) (2LP) - отличное предложение для ценителей качественной музыки. Альбом "Dial M For Monkey" от Bonobo является 20-летним юбилейным изданием на двух пластинках. Он представлен в кристально прозрачном виниле, которое добавляет особый шарм и эстетику этой записи. На этой пластинке вы найдете захватывающий микс треков от Bonobo, известного своим уникальным стилем смешивания электронной музыки, трип-хопа и джазовых элементов. Это новое издание "Dial M For Monkey" включает в себя такие хиты, как "Flutter", "Pick Up", "Noctuary" и другие. Переиздание этого альбома на виниловых пластинках позволяет насладиться непревзойденным качеством звука и воссоздать атмосферу, созданную Bonobo в своих оригинальных записях. Он станет идеальным дополнением к вашей коллекции и подарит вам незабываемый музыкальный опыт. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bonobo / Dial M For Monkey (20th Anniversary Edition, Crystal Clear Vinyl) (2LP) и погрузиться в уникальный звук этого талантливого музыканта. Это идеальный выбор для ценителей музыки и коллекционеров винила.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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