Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bonobo - Dial M For Monkey (coloured) (5054429176711) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Bonobo / Dial M For Monkey (20th Anniversary Edition, Crystal Clear Vinyl) (2LP) - отличное предложение для ценителей качественной музыки. Альбом "Dial M For Monkey" от Bonobo является 20-летним юбилейным изданием на двух пластинках. Он представлен в кристально прозрачном виниле, которое добавляет особый шарм и эстетику этой записи. На этой пластинке вы найдете захватывающий микс треков от Bonobo, известного своим уникальным стилем смешивания электронной музыки, трип-хопа и джазовых элементов. Это новое издание "Dial M For Monkey" включает в себя такие хиты, как "Flutter", "Pick Up", "Noctuary" и другие. Переиздание этого альбома на виниловых пластинках позволяет насладиться непревзойденным качеством звука и воссоздать атмосферу, созданную Bonobo в своих оригинальных записях. Он станет идеальным дополнением к вашей коллекции и подарит вам незабываемый музыкальный опыт. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bonobo / Dial M For Monkey (20th Anniversary Edition, Crystal Clear Vinyl) (2LP) и погрузиться в уникальный звук этого талантливого музыканта. Это идеальный выбор для ценителей музыки и коллекционеров винила.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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