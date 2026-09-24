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Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка

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Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 1
Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 2
Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 3
Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Blues Deluxe Vol.2
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658723
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0711574939916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Blues Deluxe Vol.2
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Twenty-Four Hour Blues, It's Hard But It's Fair, Well, I Done Got Over It, I Want To Shout About It, Win-O, Hope You Realize It (Goodbye Again), Lazy Poker Blues, You Sure Drive A Hard Bargain, The Truth Hurts, Is It Safe To Go Home
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Twenty-Four Hour Blues, It's Hard But It's Fair, Well, I Done Got Over It, I Want To Shout About It, Win-O, Hope You Realize It (Goodbye Again), Lazy Poker Blues, You Sure Drive A Hard Bargain, The Truth Hurts, Is It Safe To Go Home



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0711574939916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Blues Deluxe Vol.2
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Twenty-Four Hour Blues, It's Hard But It's Fair, Well, I Done Got Over It, I Want To Shout About It, Win-O, Hope You Realize It (Goodbye Again), Lazy Poker Blues, You Sure Drive A Hard Bargain, The Truth Hurts, Is It Safe To Go Home
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Twenty-Four Hour Blues, It's Hard But It's Fair, Well, I Done Got Over It, I Want To Shout About It, Win-O, Hope You Realize It (Goodbye Again), Lazy Poker Blues, You Sure Drive A Hard Bargain, The Truth Hurts, Is It Safe To Go Home


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
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Bonamassa, Joe, Blues Deluxe Vol.2 (coloured) (0711574939916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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