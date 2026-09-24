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Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка

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Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658710
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072556270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Caravan, Sweet N Sour, In The Wee Small Hours Of The Morning, This Is For Albert, Skylark, Thermo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP) - это погружение в волшебный мир джаза в исполнении легендарного коллектива The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки. Альбом Caravan является одним из выдающихся творений группы и представляет собой сокровищницу музыкальных идей и великолепных мелодий. Каждая композиция на этой пластинке переносит слушателя в мир глубокого и душевного джаза, наполняя его незабываемыми эмоциями. Арт Блейки и его команда музыкантов сыграли на этом альбоме с невероятным мастерством, демонстрируя свою энергию и талант. The Jazz Messengers создали особую атмосферу, где каждый звук, каждая нота оживают и наполняют пространство музыкальными вибрациями. Если вы хотите погрузиться в атмосферу великого джаза и приобрести виниловую пластинку, тогда купите Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP). Этот альбом станет настоящим сокровищем для истинных ценителей музыки, добавив особую глубину и настроение в вашу коллекцию. Неповторимый стиль и уникальное звучание The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки оставят вас в восторге, приобщив вас к величайшим произведениям джазового искусства.

Отзывы о товаре Art Blakey - Caravan (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072556270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072556270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Caravan, Sweet N Sour, In The Wee Small Hours Of The Morning, This Is For Albert, Skylark, Thermo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Описание
Купить виниловую пластинку Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP) - это погружение в волшебный мир джаза в исполнении легендарного коллектива The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки. Альбом Caravan является одним из выдающихся творений группы и представляет собой сокровищницу музыкальных идей и великолепных мелодий. Каждая композиция на этой пластинке переносит слушателя в мир глубокого и душевного джаза, наполняя его незабываемыми эмоциями. Арт Блейки и его команда музыкантов сыграли на этом альбоме с невероятным мастерством, демонстрируя свою энергию и талант. The Jazz Messengers создали особую атмосферу, где каждый звук, каждая нота оживают и наполняют пространство музыкальными вибрациями. Если вы хотите погрузиться в атмосферу великого джаза и приобрести виниловую пластинку, тогда купите Art Blakey &amp;amp;amp;amp;amp; The Jazz Messengers / Caravan (1LP). Этот альбом станет настоящим сокровищем для истинных ценителей музыки, добавив особую глубину и настроение в вашу коллекцию. Неповторимый стиль и уникальное звучание The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки оставят вас в восторге, приобщив вас к величайшим произведениям джазового искусства.
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