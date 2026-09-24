Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP) - это возможность погрузиться в атмосферу гармоничного сотрудничества двух великих музыкантов. На этом альбоме, записанном в изящном стиле и формате виниловой пластинки, Cannonball Adderley и Bill Evans демонстрируют свое мастерство и глубокое понимание музыки. Их музыкальное взаимодействие воплощает настоящую гармонию и чувственность. Записанный и выпущенный в 1961 году, альбом Know What I Meanx привлекает внимание своей красотой и глубиной музыкальных композиций. Органичное сочетание саксофона Cannonball Adderley и фортепиано Bill Evans создает неповторимую атмосферу, погружающую слушателя в мир эмоций и искусства. Если вы любите джаз и хотите приобрести виниловую пластинку, не упустите шанс купить Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP). Этот альбом обязательно порадует вас своей красотой и высоким качеством записи. Добавьте Cannonball Adderley &amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Know What I Meanx (1LP) в свою коллекцию и наслаждайтесь исключительным музыкальным сотрудничеством великих джазовых мастеров. Купите эту виниловую пластинку и откройте для себя уникальный звук, который они создают вместе!
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Отзывы о товаре Cannonball Adderley; Bill Evans - Know What I Mean? (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072555433) виниловая пластинка