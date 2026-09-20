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AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка

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AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
THE RAZORS EDGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658693
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
THE RAZORS EDGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare



Теги товара: AC/DC, Цветной винил

Отзывы о товаре AC/DC - The Razors Edge (coloured) (0196588346118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
THE RAZORS EDGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thunderstruck, Fire Your Guns, Moneytalks, The Razors Edge, Mistress For Christmas, Rock Your Heart Out, Are You Ready, Got You By The Balls, Shot Of Love, Let's Make It, Goodbye And Good Riddance To Bad Luck, If You Dare


Теги товара: AC/DC, Цветной винил
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