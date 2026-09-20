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AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка

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AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
AC/DC, Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658691
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588345517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
AC/DC, Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler

Отзывы о товаре AC/DC - Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588345517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
AC/DC, Highway To Hell (coloured) (0196588345517) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
HIGHWAY TO HELL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Highway To Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around The Bush, Shot Down In Flames, Get It Hot, If You Want Blood (You've Got It), Love Hungry Man, Night Prowler
Самовывоз
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Отзывы


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